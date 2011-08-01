Oppo Find X2 Pro, Mi 10 Pro ve Galaxy S20 Ultra Şarj Testi (Video)

Akıllı telefonların şarj performanslarını gözler önüne seren testler yayınlanmaya devam ediyor. Yeni gelen şarj testi videosunda Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro ve Samsung Galaxy S20 Ultra akıllı telefonlarını karşı karşıya görüyoruz. Şarj adaptörlerine bakacak olursak; Mi 10 Pro'da 50 watt, Oppo Find X2 Pro'da 65 watt ve Galaxy S20 Ultra'da ise 45 watt şarj adaptörü olduğunu belirtelim.

Akıllı telefon modellerinin şarj testinde nasıl performans gösterdiklerini merak ediyorsanız, aşağıdaki şarj testi videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Oppo Find X2 Pro, Mi 10 Pro ve Galaxy S20 Ultra Şarj Testi