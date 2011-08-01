OpenAI: ChatGPT Haftalık 700 Milyon Kullanıcıya Ulaşıyor

OpenAI, bu hafta itibarıyla ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısının 700 milyona ulaşmasını bekliyor. Mart sonunda 500 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, son bir yılda 4 kat büyüme gösterdi. Ücretli kullanıcı sayısı da hızla artıyor. Haziran'da 3 milyon olan kurumsal abone sayısı, 5 milyona ulaştı.

ChatGPT'nin Kullanıcı Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Sensor Tower’ın verilerine göre kullanıcılar ChatGPT’yi ayda ortalama 12 gün, günde ise 16 dakika kullanıyor. Bu oranlarla ChatGPT, Google ve X’in ardından geliyor. Tüm bu veriler, OpenAI'nin yapay zekayı herkesin hizmetine sunma hedefinde istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.