OpenAI, ChatGPT Arama Özelliğini Güncelledi: Sesli Arama, Daha Hızlı Sonuçlar ve Mobil Harita Entegrasyonu

OpenAI, “12 Days of OpenAI” (OpenAI’nin tatil temalı duyuru serisi) kapsamında, 8. gün için, ChatGPT Arama özelliğine getirdiği önemli güncellemeleri duyurdu. Şirket, YouTube üzerinden düzenlediği canlı yayında, kullanıcıların arama deneyimini geliştirecek üç büyük yeniliği de açıkladı.

ChatGPT’nin web arama özelliği, Ekim 2024’te resmi olarak kullanıma sunulmuştu. Ancak bundan önce birkaç ay boyunca, SearchGPT adıyla yalnızca davetiye sistemiyle çalışan bir önizleme sitesinde test edilmişti.

1. Yenilik: ChatGPT Arama Tüm Kullanıcılara Açıldı

ChatGPT Arama özelliği, artık dünya genelinde tüm kullanıcılara açılmış durumda. Bu özellikten yararlanmak için ise ücretsiz bir OpenAI hesabı oluşturmanız yeterli olacak. Hesabınızı oluşturduktan sonra, ChatGPT ekranındaki mesaj kutusunun hemen alt kısmında yer alan küçük küre ikonuna tıklayarak arama özelliğini aktif hâle getirebilirsiniz. Böylece, önceki gibi yalnızca ChatGPT Plus ve üstü abonelik plânlarında değil, herkes güncel bilgilere anında erişim sağlayabilecek.

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2. Yenilik: Geliştirilmiş Arama Sonuçları ve Harita Entegrasyonu

OpenAI, arama sonuçlarını da daha kullanıcı dostu hâle getirdi. Artık belirli web sayfalarına ait bağlantılar (örneğin Netflix veya seyahat rezervasyon siteleri gibi) metin tabanlı yanıtlardan önce görünecek.

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Ayrıca, OpenAI, iOS ve Android için ChatGPT mobil uygulamalarını, plâtformların yerleşik harita uygulamalarına entegre etti. Örneğin, yakındaki restoranları aradığınızda, iOS’ta Apple Haritalar veya Android’de Google Haritalar üzerinden doğrudan sonuçları görebileceksiniz.

3. Yenilik: Sesli Arama ile Daha Akıllı Bir Deneyim

Bu güncellemenin en dikkat çekici kısmı ise, Gelişmiş Ses Modu sayesinde kullanıcıların artık sesli arama yapabilmesi olsa gerek. Bu özelliği aktif etmek için mesaj kutusundaki ses dalgası ikonuna (paralel dikey çizgiler gibi görünen buton) tıklamanız yeterlidir. Kullanıcılar, anlık olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilecek.

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Seyahat destinasyonları.

Hava durumu tahminleri.

Aktiviteler için öneriler gibi pek çok güncel bilgi.

Sesli Asistan, kullanıcının seçtiği 10 farklı ses stili arasından belirlenen ses tonu ile yanıt verebilecek.

OpenAI’nin bu güncellemeleri, özellikle mobil cihazlarda hareket hâlindeki kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. OpenAI'nin "12 Days of OpenAI" adlı duyuru serisinin diğer günlerinde, ne gibi özellikler tanıtılacağı ise merak konusu. Bekleyip, hep birlikte göreceğiz.