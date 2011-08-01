OpenAI, ChatGPT için "Projects" (Projeler) Özelliğini Duyurdu

OpenAI, ChatGPT deneyiminizi daha yapılandırılmış ve verimli hâle getirmek için "Projects" adında yeni bir özelliği tanıttı. OpenAI'nin "12 Days of OpenAI" serisinin 7. gününde duyurulan bu yenilik, dosya yükleme, özel talimatlar ve sohbet organizasyonu gibi özellikleri bir araya getirerek hem kişisel hem de profesyonel kullanım için akışı kolaylaştırmayı hedefliyor. Birçok kullanıcı, geçmiş sohbetlerde kritik detaylara ulaşmakta ya da görev, dosya ve fikirleri organize etmekte zorluk çekiyordu. OpenAI, bu ihtiyaçlara yanıt olarak Projects özelliğini geliştirdi. Projeler, karmaşık veya çok adımlı görevlerle uğraşanlar için daha düzenli bir çalışma ortamı sağlamaya odaklanıyor diyebiliriz.

ChatGPT Projects (Projeler) Nedir?

Projects, ChatGPT aktivitelerinizi organize etmek için bir merkez görevi görüyor. Yani, “akıllı klasörler” gibi çalışan bu yapı, ilgili sohbetleri, dosyaları ve talimatları tek bir çerçeve altında grupluyor. Bu sayede, birden fazla akışı eş zamanlı yönetirken, hayati bilgileri kaybetme riskini de ortadan kaldırıyor.

Dosya Yükleme: Tüm ilgili materyalleri kolay erişim ve referans için tek bir yerde saklayabilirsiniz.

Tüm ilgili materyalleri kolay erişim ve referans için tek bir yerde saklayabilirsiniz. Özel Talimatlar Belirleme: ChatGPT’nin yanıtlarını belirli görev veya hedeflere uygun hâle getirebilirsiniz.

ChatGPT’nin yanıtlarını belirli görev veya hedeflere uygun hâle getirebilirsiniz. Bağlamı Koruma: Devam eden tartışmaların bağlamını koruyarak oturumlar arası süreklilik sağlayabilirsiniz.

OpenAI’nin sunduğu bu yenilik, ChatGPT kullanıcılarına daha yapılandırılmış ve organize bir çalışma ortamı sunuyor. Hem bireysel hem de ekip bazlı işbirliği için tasarlanan Projects, görev yönetimini oldukça kolaylaştırıyor ve zamanınızı daha verimli şekilde kullanmanıza da yardımcı oluyor.