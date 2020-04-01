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Microsoft Store Otomatik Uygulama Güncellemeyi Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:10 - Tarih: 29 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Microsoft Store Otomatik Uygulama Güncellemeyi KapatalımWindows 10 ilk kurulduğunda, beraberinde birçok uygulama da gelir. Bu uygulamaları kullanmasanız bile, güncelleme geldikçe, otomatik olarak güncelleme yapılmaya devam edecektir. Bu durumda elbette, internetinizin yavaşlamasını v.b. beraberinde getirebilir. Eğer bu uygulamaları kullanmıyorsanız, Microsoft Store otomatik uygulama güncelleme özelliğini kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft Store Otomatik Uygulama Güncellemeyi Kapatalım

1) Öncelikle Microsoft Store'a giriş yapalım.

Microsoft Store Otomatik Uygulama Güncellemeyi Kapatalım

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Microsoft Store Otomatik Uygulama Güncellemeyi Kapatalım

3) Uygulamaları otomatik olarak güncelleştir adlı seçeneği Kapalı konuma getirin. Yapılması gereken farklı bir işlem ise bulunmamaktadır.

Microsoft Store Otomatik Uygulama Güncellemeyi Kapatalım

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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