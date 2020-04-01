Windows 10 ilk kurulduğunda, beraberinde birçok uygulama da gelir. Bu uygulamaları kullanmasanız bile, güncelleme geldikçe, otomatik olarak güncelleme yapılmaya devam edecektir. Bu durumda elbette, internetinizin yavaşlamasını v.b. beraberinde getirebilir. Eğer bu uygulamaları kullanmıyorsanız, Microsoft Store otomatik uygulama güncelleme özelliğini kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft Store Otomatik Uygulama Güncellemeyi Kapatalım

1) Öncelikle Microsoft Store'a giriş yapalım.

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Uygulamaları otomatik olarak güncelleştir adlı seçeneği Kapalı konuma getirin. Yapılması gereken farklı bir işlem ise bulunmamaktadır.