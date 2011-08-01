Microsoft Outlook'ta "Göndermeyi Geri Al" Nedir? Nasıl Açılır?

Microsoft Outlook'un "Göndermeyi Geri Al" özelliği, yanlışlıkla gönderilen e-postaların geri alınmasını sağlayan son derece yararlı bir özelliktir. Özellikle, e-postada hata fark edildiğinde, bu özellik ciddi bir kurtarıcı olabilir. Peki, Outlook'ta "Göndermeyi Geri Al" özelliği nasıl açılır? Dilerseniz, hemen öğrenelim.

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Outlook'ta "Göndermeyi Geri Al" Nedir? Nasıl Açılır?

Öncelikle, Outlook sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan, "Ayarlar" ikonuna tıklayın. Açılan pencerede, sol köşede yer alan, "Posta" sekmesine tıklayarak, "Oluştur ve yanıtla" bölümüne giriş yapın. Ardından, "Göndermeyi geri al" başlığı altında yer alan, e-postayı geri alma süresini değiştirdikten sonra, "Kaydet" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Microsoft Outlook'ta "Göndermeyi Geri Al" özelliği, yanlışlıkla gönderilen e-postaların önüne geçmek için oldukça etkili bir özelliktir. Özellikle, iş ve kurumsal hesaplarda bu özelliği aktif hâle getirmek, olası hataların önüne geçmek açısından büyük önem taşır. Yani, eksik bilgi içeren bir mesaj veya yazım hatası gibi durumlarda bu özellik devreye girerek, profesyonel duruşunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.