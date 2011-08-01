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Microsoft Outlook'ta "Metin Boyutu" Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:01 - Tarih: 19 Mart 2025 - Yorum: 0

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Microsoft Outlook'ta "Metin Boyutu" Nasıl Değiştirilir?Outlook, arayüzdeki metinleri daha okunabilir hâle getirmek için metin boyutunu özelleştirme imkanı sunmaktadır. Yani, metin boyutu çok büyük geliyorsa, bunu küçültebilirsiniz veya tam tersini gerçekleştirebilirsiniz. Microsoft Outlook'ta metin boyutunu değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Outlook'ta "Metin Boyutu" Nasıl Değiştirilir?

Outlook'ta "Metin Boyutu" Nasıl Değiştirilir?
  1. Öncelikle, Outlook sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.
  2. Sağ üst köşede bulunan, "Ayarlar" ikonuna tıklayın.
  3. Açılan pencerede, sol köşede yer alan, "Posta" sekmesine tıklayarak, "Düzen" bölümüne giriş yapın.
  4. Ardından, "Metin boyutu ve aralığı" başlığı altında yer alan, "Küçük", "Orta" veya "Büyük" adlı seçeneklerden birini seçip, "Kaydet" butonuna tıklayarak, metin boyutunu değiştirebilirsiniz.

Outlook'ta metin boyutunu değiştirmek, e-posta içeriklerini ve yazışmalarınızı daha verimli takip etmenizi sağlayabilir. Özellikle, yoğun e-posta trafiğinde, metin boyutunu ayarlamak, gözlerinizi daha az yoracaktır.


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