Microsoft Outlook'ta "Arama Kapsamı" Nasıl Değiştirilir?

Microsoft Outlook, hızlı ve etkili arama yapmanızı sağlayan gelişmiş bir arama özelliğine sahiptir. Ancak, varsayılan arama ayarları her zaman ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir. Bu durumda "Arama Kapsamı" ayarlarını değiştirerek, arama sonuçlarını daha verimli hâle getirebilirsiniz. Peki, Outlook'ta arama kapsamı nasıl değiştirilir? İlgili adımlara, hep birlikte göz atalım!

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Outlook'ta "Arama Kapsamı" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, Outlook sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan, "Ayarlar" ikonuna tıklayın. Açılan pencerede, sol köşede yer alan, "Genel" sekmesine tıklayarak, "Arama" bölümüne giriş yapın. Ardından, "Arama kapsamı" başlığı altında yer alan, "Gelen kutusu'nda arama yaparken tüm klasörler", "Tüm klasörler" veya "Geçerli klasör" adlı seçeneklerden birini seçtikten sonra, "Kaydet" butonuna tıklayarak, arama kapsamını değiştirebilirsiniz.

Outlook'ta "Arama Kapsamı" ayarlarını kişisel ihtiyacınıza göre düzenleyerek, daha hızlı, verimli ve hedefe yönelik bir e-posta yönetim deneyimi elde edebilirsiniz. Özellikle, yoğun iş akışına sahip olanlar için, arama kapsamının doğru ayarlanması, zamandan tasarruf sağlar ve gereksiz sonuçlarla uğraşmayı da önleyebilir.