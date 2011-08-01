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Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:15 - Tarih: 25 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı AçalımTarayıcınızda sürekli birden fazla sekme ile çalışıyorsanız, yanlışlıkla sekmeleri kapatmak istemeyebilirsiniz. Bunun için ise, Microsoft Edge (Chromium) son sürümleri ile birlikte, sekme kapatma uyarısı özelliği gelmiş durumda. Eğer ki, birden fazla sekme açık iken tarayıcı kapatılamasın, uyarı göstersin istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. O zaman hemen, Microsoft Edge sekme kapatma uyarısı ile ilgili adımları inceleyelim.

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Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

2) Ardından Görünüm bölümüne giriş yapalım.

Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

3) Birden çok sekmeyi kapatmadan önce sor seçeneğine gelelim.

Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

4) İlgili seçeneğin karşısındaki butonu aktif hâle getirebiliriz.

Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

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