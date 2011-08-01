Tarayıcınızda sürekli birden fazla sekme ile çalışıyorsanız, yanlışlıkla sekmeleri kapatmak istemeyebilirsiniz. Bunun için ise, Microsoft Edge (Chromium) son sürümleri ile birlikte, sekme kapatma uyarısı özelliği gelmiş durumda. Eğer ki, birden fazla sekme açık iken tarayıcı kapatılamasın, uyarı göstersin istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. O zaman hemen, Microsoft Edge sekme kapatma uyarısı ile ilgili adımları inceleyelim.

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Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Görünüm bölümüne giriş yapalım.

3) Birden çok sekmeyi kapatmadan önce sor seçeneğine gelelim.

4) İlgili seçeneğin karşısındaki butonu aktif hâle getirebiliriz.