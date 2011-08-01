Microsoft'un tarayıcısı Edge ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, Microsoft Edge yazım kontrolü kapatmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Her yazı yazdığınızda hata olup olmadığının kontrol edilmesini istemiyor iseniz, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için ise tarayıcıyı açtıktan sonra, Düzenle > Yazım Denetimi ve Dil Bilgisi > Metin Girerken Yazımı Kontrol Et seçeneğindeki onayı kaldırmanız yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Microsoft Edge Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge'de Yazım Kontrolü Kapatma Nasıl Yapılır?