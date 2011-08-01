Microsoft Edge'nin son sürümü ile birlikte artık onlarca tema arasından seçim yapabilme imkânı doğmuş oldu. Yani bundan sonra, açık mod ve koyu mod seçimlerine ek olarak, daha farklı tema renkleri arasından da seçim yapabilmeniz mümkündür. Microsoft Edge tema değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge'de URL Yapıştırma Biçimini Değiştirelim

Microsoft Edge Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Görünüm sekmesine tıklıyoruz.

2) Tema başlığı altındaki temalardan seçim yapabiliriz.