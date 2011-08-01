Microsoft Edge (Chromium) son sürümü ile birlikte gerçek anlamda birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Örneğin, normalde bir URL kopyalandığında ve bir yere yapıştırıldığında, direkt bağlantı olarak görünür. Ancak Microsoft Edge son sürümü ile birlikte, URL yapıştırma biçimini değiştirme yönünde kullanıcılarına seçenek sunuyor. Yani URL yapıştırma biçimini "düz metin" olarak değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. Bunun için, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Microsoft Edge Web Yakalama Düğmesini Gösterelim

Microsoft Edge'de URL Yapıştırma Biçimini Değiştirelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Ardından Paylaşma, kopyalama ve yapıştırma bölümüne girin.

3) Seçenekler arasındaki Düz metin adlı alana tıklamanız yeterli olacaktır.