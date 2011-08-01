Microsoft Edge (Chromium) son sürüm ile birlikte dahili olarak web yakalama (ekran görüntüsü alma) aracını tüm kullanıcılarına sundu. Böylelikle, eklenti kullanmadan tarayıcınız üzerinden ekran görüntüsü alabileceksiniz. Bu yönde daha hızlı aksiyon almak için, web yakalama düğmesini göstermek, yani adres satırına eklemek oldukça mantıklı olacaktır. Bu bağlamda, Microsoft Edge web yakalama düğmesini göstermek için, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımları inceliyor olacağız.

AYRICA: Microsoft Edge (Chromium) Yeni Sekme İpuçları'nı Kapatalım

Microsoft Edge Web Yakalama Düğmesini Gösterelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki Görünüm bölümüne giriş yapalım.

3) Web yakalamayı göster düğmesi kısmına gelelim.

4) İlgili seçeneği Açık konuma getirelim.

5) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.