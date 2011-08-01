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Microsoft Edge (Chromium) Yeni Sekme İpuçları'nı Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 21 Kasım 2020 - Yorum: 0

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Microsoft Edge (Chromium) Yeni Sekme İpuçları'nı KapatalımMicrosoft Edge (Chromium) yayımlandığından beri, sürekli olarak geliştiriliyor. Her ne kadar çok hızlı olsa da, gereksiz özellikleri kapatarak, mevcut hızı artırmak da mümkündür. Örneğin, yeni sekme sayfasında zaman zaman tarayıcı deneyiminizi geliştirmek için birtakım bildirimler çıkabilir. Ancak buna pek de gerek yok denilebilir. Bu yüzden, Microsoft Edge yeni sekme ipuçlarını kapatmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilir, ilgili özelliği pasif konuma getirebilirsiniz. Hemen ilgili adımları paylaşalım.

AYRICA: Microsoft Edge Chromium "Hızlı Bağlantıları" Kaldıralım

Microsoft Edge (Chromium) Yeni Sekme İpuçları'nı Kapatalım

1) Sayfa Ayarları butonuna tıklıyoruz öncelikle.

Microsoft Edge (Chromium) Yeni Sekme İpuçları'nı Kapatalım

2) Gelişmiş sekmesine tıklayalım akabinde.

Microsoft Edge (Chromium) Yeni Sekme İpuçları'nı Kapatalım

3) Yeni sekme ipuçları seçeneğini Kapalı konuma getirebilirsiniz.

Microsoft Edge (Chromium) Yeni Sekme İpuçları'nı Kapatalım

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