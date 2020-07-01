Microsoft Edge Chromium için faydalı içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. İlk kurulumda yeni sekme sayfasındaki, hızlı bağlantılara denk gelmiş olabilirsiniz. Dilerseniz bu hızlı bağlantıları kullanabilirsiniz. Ancak hiç kullanmıyorsanız, Microsoft Edge hızlı bağlantıları kaldırmak elbette mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde hızlıca aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım

Microsoft Edge Chromium "Hızlı Bağlantıları" Kaldıralım

1) Öncelikle Sayfa Ayarları butonuna tıklıyoruz.

2) Özel adlı menüye tıklayınız ardından.

3) Hızlı bağlantıları göster adlı seçeneği Kapalı konuma getirebilirsiniz.