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Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 26 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni KaldıralımMicrosoft Edge Chromium ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, paylaş düğmesi gösterme, geri bildirim düğmesi gösterme ve yazı tipi boyutu değiştirme gibi konu başlıklarına göz atmıştık. Şimdi ise, Microsoft Edge günün resmi kaldırma nasıl oluyor, bu hususta bilgi vermek istiyoruz. Yeni sekme sayfasında bir wallpaper bulunur. Ancak bu, yeni sekmenin yavaş açılmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden ilgili arka plânı kaldırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım

Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım

1) Öncelikle Sayfa Ayarları butonuna tıklayın.

Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım

2) Özel adlı butona tıklayın ardından.

Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım

3) Günün resmi adlı seçeneği Kapalı konuma getirebilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım

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