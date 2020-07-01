Microsoft Edge Chromium ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, paylaş düğmesi gösterme, geri bildirim düğmesi gösterme ve yazı tipi boyutu değiştirme gibi konu başlıklarına göz atmıştık. Şimdi ise, Microsoft Edge günün resmi kaldırma nasıl oluyor, bu hususta bilgi vermek istiyoruz. Yeni sekme sayfasında bir wallpaper bulunur. Ancak bu, yeni sekmenin yavaş açılmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden ilgili arka plânı kaldırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım

1) Öncelikle Sayfa Ayarları butonuna tıklayın.

2) Özel adlı butona tıklayın ardından.

3) Günün resmi adlı seçeneği Kapalı konuma getirebilirsiniz.