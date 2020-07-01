Microsoft Edge Chromium ile ilgili bir önceki içeriklerimizde, paylaş düğmesini gösterme ve geri bildirim düğmesini gösterme gibi çeşitli konularda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, yazı tipi boyutunu değiştirmek nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Microsoft Edge yazı tipi boyutu değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim

1) Öncelikle Ayarlar menüsüne tıklayın.

2) Sol bölümdeki Görünüm'e tıklayın.

3) Yazı tipi boyutu kısmına gelelim.

4) Karşısındaki açılır menüden seçim yapabilirsiniz.