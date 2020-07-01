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Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 25 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu DeğiştirelimMicrosoft Edge Chromium ile ilgili bir önceki içeriklerimizde, paylaş düğmesini gösterme ve geri bildirim düğmesini gösterme gibi çeşitli konularda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, yazı tipi boyutunu değiştirmek nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Microsoft Edge yazı tipi boyutu değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim

Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim

1) Öncelikle Ayarlar menüsüne tıklayın.

Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim

2) Sol bölümdeki Görünüm'e tıklayın.

Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim

3) Yazı tipi boyutu kısmına gelelim.

Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim

4) Karşısındaki açılır menüden seçim yapabilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim

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