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Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:30 - Tarih: 23 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini GösterelimMicrosoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı Edge, stabil sürümü ile birlikte oldukça kararlı ve hızlı bir deneyim sunuyor. İçerisinde ise birçok işlevsel özellik de bulunduruyor. Örneğin, tarayıcıda yer alan "Paylaş" düğmesi ile, ilginizi çeken sayfaları, arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Bunun için, Paylaş adlı düğmeyi aktive etmeniz yeterli olacaktır. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim

Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim

2) Soldaki Görünüm bölümüne giriş yapın.

Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim

3) Paylaş düğmesini göster adlı seçeneğe gelin.

Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim

4) Karşısındaki onay butonunu aktive edin.

Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim

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