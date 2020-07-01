Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı Edge, stabil sürümü ile birlikte oldukça kararlı ve hızlı bir deneyim sunuyor. İçerisinde ise birçok işlevsel özellik de bulunduruyor. Örneğin, tarayıcıda yer alan "Paylaş" düğmesi ile, ilginizi çeken sayfaları, arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Bunun için, Paylaş adlı düğmeyi aktive etmeniz yeterli olacaktır. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Soldaki Görünüm bölümüne giriş yapın.

3) Paylaş düğmesini göster adlı seçeneğe gelin.

4) Karşısındaki onay butonunu aktive edin.