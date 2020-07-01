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Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:00 - Tarih: 24 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini GösterelimMicrosoft Edge Chromium ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, paylaş düğmesini gösterme konusunda ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise, Edge'de geri bildirim düğmesini gösterme nasıl oluyor, dilerseniz bunu öğrenelim. Microsoft Edge Chromium sürekli geliştirilse de, zaman zaman hatalara denk gelebilmek mümkün. Bu yüzden dilediğiniz sayfa çerçevesinde geri bildirim sağlamak istiyorsanız, bu düğmeyi aktive edebilirsiniz. En azından böylelikle, ekran görüntüsü de alarak, Microsoft'a bildirim sağlayabilmektesiniz.

Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim

Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim

2) Akabinde Görünüm bölümüne giriş yapın.

Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim

3) Geri bildirim düğmesini göster adlı seçeneğe gelelim.

Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim

4) Karşısında yer alan onay butonunu aktive edebilirsiniz.

Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim

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