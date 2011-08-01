Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max Kamera Testi (Video)

Xiaomi, Samsung ve Apple'ın amiral gemisi telefonları kamera testinde karşı karşıya geldi. Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max akıllı telefon modelleri, iddialı kameralarıyla karşımıza çıktılar. Yayınlanan test videosunda da telefonların gündüz ve gece fotoğraf çekim performansları gözler önüne seriliyor. Aşağıdaki test videosunu izleyerek, kararınızı verebilirsiniz. İyi seyirler...

Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max Kamera Karşılaştırması