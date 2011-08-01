Xiaomi, Samsung ve Apple'ın amiral gemisi telefonları kamera testinde karşı karşıya geldi. Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max akıllı telefon modelleri, iddialı kameralarıyla karşımıza çıktılar. Yayınlanan test videosunda da telefonların gündüz ve gece fotoğraf çekim performansları gözler önüne seriliyor. Aşağıdaki test videosunu izleyerek, kararınızı verebilirsiniz. İyi seyirler...
Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max Kamera Testi (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:41 - Tarih: 17 Şubat 2020 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
3
Enpara Günlük ATM Para Çekme Limiti Değiştirme
Şahin Gezici
4
Eğer Bugün Hayatının Son Günü Olsaydı Ne Yapardın?
Doğan Gezici
Diğeri »
- Bahaneleri Bir Kenara Bırak! (Acı Motivasyon)
- Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max Kamera Testi (Video)
- Spotify Arama Geçmişi Temizleme Nasıl Yapılır?
- OPPO A31 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı
- Feedly Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır?
- Rekabet Kurumu'ndan Google'a Ceza Kesildi
- Stranger Things 4. Sezon Fragmanı Geldi
- Feedly Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!
- Xiaomi Mi 10 Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı
- WhatsApp, 2 Milyar Kullanıcı Sayısına Ulaştı
Yorum bulunmamaktadır.