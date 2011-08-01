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Meksika'da Sahte Aşı Sertifikaları Satışa Çıkarıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:34 - Tarih: 18 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Koronavirüs Sahte Aşı SertifikalarıMeksika'da sahte pasaport, kimlik, doğum belgesi ve ehliyet satılmasıyla tanına bir bölgede yeni bir sahte belge satışı ortaya çıktı. Yurtdışına seyahat edenlerin tercih ettiği sahte aşı sertifikaları satışa çıkarıldı. Aşılarını henüz tamamlamayanlar ve oldukları aşı seyahat için uygun olmayanlar en büyük müşteriler oluyor.

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Örneğin, Sinovac aşısı olanlar, Biontech veya Sputnik V aşılarına çevriliyor. Sahte aşı sertifikaları da 55 - 100 dolar arasında bir fiyata satılıyor.


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