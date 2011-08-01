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Sinovac Araştırmacısı Koronavirüsten Hayatını Kaybetti

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:41 - Tarih: 08 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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KoronavirüsEndonezya'da Sinovac çalışmalarına öncülük eden Endonezyalı bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye dahil özellikle Asya ülkelerinde kullanılan Sinovac şirketinin aşısı olan CoronaVac'ın etkinliği tartışılıyor. Ülkemizde %91.25 etkinlik seviyesi verilirken, Brezilya'da yapılan çalışmalarda ise %50,65 olarak açıklanıyor. Sinovac aşısının en yaygın olarak kullanan ülkelerden biri olan Endonezya'da ise koronavirüs ölümleri rekor seviyelerde.

Endonezya'da yürütülen bir araştırmaya göre, çoğu Sinovac aşısı CoronaVac ile aşılanan sağlık çalışanlarından 131'i (50'si temmuz ayında) haziran ayından bu yana hayatını kaybetti.

Sinovac Aşısı Ne Kadar Koruyor? İyi mi? Güvenli mi?

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