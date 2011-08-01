Dünya'ya Dev Asteroitler Yaklaşıyor!

Colorado Üniversitesi ve NASA’daki araştırmacılar korkunç bir gerçeğin üzerinde duruyor. İngiltere’deki Ulusal Nükleer Labarotuvar’ında çalışan Nükleer kimyager Dr. Tim Gregory, Dünya’ya çarpma riski bulunan 900 kadar tehlikeli asteroidin varlığına işaret ediyor. Önümüzdeki bin yıl boyunca Dünya bu tür tehlikelerden korunuyor olacak, ancak hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor.

Dünya'ya Asteroit Çarpacak mı?

Tim Gregory, “Bir kilometreyi aşan 900 potansiyel olarak tehlikeli asteroitten biri Dünya’ya çarparsa, patlamada yaklaşık 2.000 hidrojen bombası değerinde enerji açığa çıkar.” açıklamasında bulundu ve asteroidin 16 km çapında bir alana çarpacağı, neredeyse Londra’yı çevreleyeceğini dile getirdi.

Elbette bunlar olası hesaplama verileri. Çarpmanın etkisiyle gezegen çapında bir soğuma meydana gelecek. Şimdilik, en azından, en az bin yıl kadar bir süreyle böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayacak olsak da, uzmanlar günün birinde bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağımız konusunda hemfikir. Bununla nasıl baş edeceğimiz ise, ne kadar hazırlıklı olduğumuza bağlı.