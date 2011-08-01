Mars'tan Dünya'ya Şifreli Bir Mesaj Gönderildi! Uzaylılar Gerçek mi?

Dünya dışı yaşam formlarının varlığı, biliyorsunuz ki hep merak edilen bir durum. Öyle ki uzaylılarla ilgili merakımızı körükleyecek, gerçekten de uzaylı var mı? diye düşünmemize neden olan yüzlerce film ve dizi mevcut. Ancak bilim insanları uzaylılar gerçekten de var mı? sorusuna paralel bütün soruların cevaplarını bulmak için kurgu olmayan, somut çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda A Sign in Space proje ekibi önemli bir gelişme kaydetti. Avrupa'nın Trace Gas Orbiter Mars sondası 24 Mayıs saat 15:00'te Dünya'ya doğru, şifreli bir mesaj gönderdi.

Mesajın gönderilmesinden tam on altı dakika sonra, Dünya’nın üç büyük teleskopu olan ABD'nin Batı Virginia bölgesindeki Green Bank Gözlemevi, Kaliforniya'daki Allen Teleskop Dizisi ve İtalya'nın kuzeyindeki Medicina Radyo Astronomi İstasyonu Mars’tan gönderilen bu sinyali yakalamayı başardı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki SETI adlı enstitüde çalışan bilim insanları bu şifreli mesajı çözebilmek için seferber oldu. Enstitü bu güne değin bu amaçla sayısız deney tasarladı, bu bağlamda bu şifreli mesajı çözebilirler ise deney başarılı olmuş olacak.

Deneyden sorumlu Daniela de Paulis, “İnsanlık tarih boyunca güçlü ve dönüştürücü olgularda anlam arayışına girdi. Dünya dışı bir uygarlıktan mesaj almak tüm insanlık için son derece dönüştürücü bir deneyim olacaktır. A Sign in Space projesi tüm kültürler ve disiplinler arasında açık uçlu bir anlam arayışını teşvik ederek, küresel işbirliği yoluyla bu senaryoyu somut bir şekilde prova etmek ve buna hazırlanmak için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor.” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar Mars tarafından gönderilen sinyalleri (mesaj kodunu) bir internet sitesinde paylaştı. Sinyalin çözümüne katkıda bulunmak isteyen gönüllü araştırmacılardan da yardım talep ettiklerini açıkladılar.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu duruma benzer bir film izlediğimi hatırlıyorum, bilim adamları uzaya mesaj gönderiyor ve nihayet karşılığında bir karşılık alıyorlardı. Önce bir sinyal olarak gelen karşılık daha sonra büyük bir yıkımı da beraberinde getirmiş idi. Elbette bu bir film idi, gerçeğin nasıl işleyeceği tamamen muamma. Bakalım, gelişmeler nasıl ilerleyecek…