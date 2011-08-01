Güneş'in En Net Görüntüsü Paylaşıldı

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu’nun kaydettiği, Güneş’in en net iki muhteşem görüntüsünü paylaştı. Evrenin gizemi her geçen gün, adım adım görüntülenmeye devam ediyor. Biliyorsunuz, James Webb bu konuda daha önce hiç görüntülenmemiş netlikte fotoğraflar yayınlamıştı. Şimdi ise, evrende, belki de en merak edilen yıldız Güneş’ini detaylarıyla görebileceğimiz iki fotoğraf paylaşıldı.

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İlk fotoğrafta, Güneş’in ikinci katmanı olarak bilinen ve renk küresi olarak adlandırılan, kromosfere ait detayları görüyoruz. 4,24 metrelik bir aynaya sahip, en büyük solar teleskobu, Güneş’in, yüksek çözünürlükte, 82.500 km’lik bir alanını görüntülüyor.

Güneş’in fotonlarına karşı dayanıksız olan diğer teleskoplardan, daha önce bu denli net bir Güneş fotoğrafı gelmemişti. İkinci görüntüde ise, Güneş’in kromosferine ait görüntünün daha detaylı halini görüyoruz.

Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, Güneş’e dair yapılan araştırmalara ışık tutacak gibi görünüyor. Araştırmalar esnasında ortaya ilginç görüntüler çıkacağını tahmin ediyoruz. Güneş’in daha önce görüntülenemeyen kromosferine ait paylaşılan görüntüler, bu tezi kanıtlıyor.