NASA'nın Uzay Aracı Asteroitle Çarpıştı (Video)

NASA’nın asteroitlerin Dünya’ya çarpmasını engellemek için başlattığı DART projesi kapsamında, DART sondası, Dünya’ya yakın bir konumdaki Dimorphos asteroidiyle kontrollü bir şekilde çarpıştırıldı. DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) aracı geçtiğimiz kasım ayında uzaya gönderilmişti. Tarihe geçecek görüntülere sebep olan olayda, çarpışma, Türkiye saati ile 27 Eylül gece 02:14’te gerçekleşti.

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Dünya’yı Olası Uzay Tehlikelerinden Korumak Amaçlanıyor

NASA, DART projesi kapsamında, Dünya’yı asteroitlerden korumak için, onların yörüngelerini değiştirmeyi amaçlıyor. Dimorphos asteroidinin yörüngesinin, çarpışma anından sonra değişip değişmediği bilinmiyor ancak gelişmeler teleskoplarla yakından takip edilecek.

DART görevlilerinden Elena Adams çarpışma ile ilgili olarak: "Asteroit ilk göründüğünde, ne bekleyeceğimize dair hiçbir fikrimiz yoktu. Asteroidin şeklini bile bilmiyorduk ama nereye çarpacağımızı biliyorduk. Bu yüzden sanırım hepimiz nefesimizi tuttuk." cümlelerini kullandı. Çarpışma anına ait görüntüler, NASA’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Görüntülerde, DART uzay aracı, son hızla Dimorphos asteroidine yaklaşıyor ve asteroide ait detayları görüyoruz. Çarpışma anıyla ilgili bilgiler, uzay aracına yerleştirilen kameraların incelenmesinden sonra netlik kazanacak. İşte o çarpışmaya ait görüntüler.

NASA Dart Projesi Asteroitle Çarpışma Videosu