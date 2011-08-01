macOS "Maccy" Uygulamasında "Başlık Uzunluğu" Nasıl Değiştirilir?

macOS için geliştirilen Maccy uygulamasında, kopyalanan içerikler bazen çok uzun olduğunda, açılır menüde görüntülenen başlıklar karmaşık hâle gelebiliyor. Neyin kopyalandığını hızlıca görmek ya da gereksiz başlık uzunluğunu kısaltmak isteyenler için başlık uzunluğunu sınırlama özelliği oldukça işlevsel. Bu yazımızda, Maccy uygulamasında kaydedilen içeriklerin başlık uzunluğunu nasıl değiştirebileceğinizi paylaşıyor olacağız.

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"Maccy" Uygulamasında "Başlık Uzunluğu" Nasıl Değiştirilir?

Menü çubuğunda yer alan "Maccy" uygulama simgesine tıklayın. Ardından, açılan menüden ise "Ayarlar..." sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan, "Görünüş" bölümüne giriş yapın. "Başlık uzunluğu" adlı başlığın yanında yer alan kutucuğa dilediğiniz karakter sayısını girerek, başlık uzunluğunu değiştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, başlık uzunluğunu değiştirmek, Maccy'yi çok daha sade ve verimli bir uygulama hâline getirmektedir. Bu şekilde, hem göz yormayan bir menü elde edebilir, hem de neyin kopyalandığını hızlıca ayırt edebilirsiniz.