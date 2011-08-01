macOS "Maccy" Uygulamasında "Menü Simgesi" Nasıl Değiştirilir?

macOS için geliştirilen Maccy uygulamasında menü simgesini değiştirmek mümkündür. Bu yüzden, uygulama içerisinde birden fazla alternatif menü simgesi bulunuyor. Dolayısı ile, bu yazımızda, Maccy uygulamasının menü çubuğunda görünen simgesinin nasıl değiştirilebileceğini hep birlikte öğreniyor olacağız.

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"Maccy" Uygulamasında "Menü Simgesi" Nasıl Değiştirilir?

Menü çubuğunda yer alan "Maccy" uygulama simgesine tıklayın. Ardından, açılan menüden ise "Ayarlar..." sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan, "Görünüş" bölümüne giriş yapın. "Menü simgesini göster" adlı başlığın yanında yer alan açılır menüden, dilediğiniz seçimi yaparak, menü simgesini değiştirebilirsiniz.

Maccy’nin menü simgesini değiştirmek basit bir ayar gibi görünse de, kişisel kullanımda büyük fark yaratabiliyor. Sonuç olarak, uygulamanın varsayılan menü simgesini değiştirmek için, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.