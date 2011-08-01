macOS "Maccy" Uygulamasında "Kaydedilecek İçeriklerin Sıralaması" Nasıl Değiştirilir?

Apple macOS için geliştirilen Maccy uygulamasındaki pano geçmişini daha verimli kullanmak isteyenler için, içeriklerin hangi sırayla gösterileceği büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle, sürekli kopyalama yapan kullanıcılar için, son eklenen içeriklerin en üstte mi yoksa en altta mı görünmesi gerektiği ile ilgili ayarlar işleri kolaylaştırabiliyor. Bu yazımızda, Maccy'de kaydedilen içeriklerin sıralamasını nasıl değiştirebileceğinizi anlatmak istiyoruz.

AYRICA: macOS "Maccy" Uygulamasında "Kaydedilecek İçerik Sayısı" Nasıl Değiştirilir?

"Maccy" Uygulamasında "Kaydedilecek İçeriklerin Sıralaması" Nasıl Değiştirilir?

Menü çubuğunda yer alan "Maccy" uygulama simgesine tıklayın. Ardından, açılan menüden ise "Ayarlar..." sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan, "Depolama" bölümüne giriş yapın. "Şuna göre sırala" adlı başlığın yanında yer alan açılır menüden, "Son kopyanın zamanı", "İlk kopyanın zamanı" veya "Kopya sayısı" adlı seçeneklerden dilediğinizi seçerek, sıralama düzenini değiştirebilirsiniz.

Maccy uygulamasında, kaydedilecek içeriklerin nasıl sıralanacağı, kaydedilecek içerik türleri kadar önemlidir. Dolayısı ile, yukarıda yer alan adımlarla birlikte, daha düzenli ve verimli bir Maccy deneyimi elde edebilirsiniz.