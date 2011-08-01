macOS "Maccy" Uygulamasında "Kaydedilecek İçerik Sayısı" Nasıl Değiştirilir?

macOS kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden biri hâline gelen Maccy, sade yapısıyla pano yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Ancak, çoğu kullanıcı, kaç tane içeriğin kaydedildiğini fark etmeyebilir. Bu yazımızda da, kaydedilecek içerik sayısının nasıl değiştirilebileceğine yönelik ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: macOS "Maccy" Uygulamasında "Kaydedilecek İçerik Türleri" Nasıl Değiştirilir?

"Maccy" Uygulamasında "Kaydedilecek İçerik Sayısı" Nasıl Değiştirilir?

Menü çubuğunda yer alan "Maccy" uygulama simgesine tıklayın. Ardından, açılan menüden ise "Ayarlar..." sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan, "Depolama" bölümüne giriş yapın. "Sayı" adlı başlığın yanında yer alan kutucuğa, kaydedilmesini istediğiniz içerik sayısını girmeniz yeterli olacaktır.

Maccy, kullanıcılara tam kontrol veren pano yönetimi uygulamalarından biri. Kaydedilecek içerik sayısını da belirleyerek, hem daha verimli çalışabilir, hem de sistem kaynaklarını akıllıca kullanabilirsiniz.