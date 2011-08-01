macOS "Maccy" Uygulamasında "Kaydedilecek İçerik Türleri" Nasıl Değiştirilir?

Apple macOS kullanıcıları için geliştirilmiş en pratik pano yöneticilerinden biri olan Maccy, hem sade arayüzü, hem de yüksek performansıyla öne çıkıyor. Ancak, çoğu kullanıcı, Maccy'nin varsayılan olarak tüm içerik türlerini kaydettiğini ve bu ayarın nasıl değiştirileceğini bilmiyor olabilir. Bu yazımızda, "kaydedilecek içerik türlerini" nasıl değiştirebileceğinizi adım adım anlatacağız.

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"Maccy" Uygulamasında "Kaydedilecek İçerik Türleri" Nasıl Değiştirilir?

Menü çubuğunda yer alan "Maccy" uygulama simgesine tıklayın. Ardından, açılan menüden ise "Ayarlar..." sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan, "Depolama" bölümüne giriş yapın. "Kaydet" adlı başlığın yanında yer alan, "Dosyalar", "Görseller" ve "Metin" adlı içerik türlerinden dilediğinize onay vererek, kaydedilecek içerik türlerini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, Maccy’nin içerik türü filtreleme özelliği sayesinde, pano yönetimini tam olarak kontrol altına alabilirsiniz. Bu sayede, sadece ihtiyacınız olan içerikleri saklayabilir, hem hız kazanır, hem de dilediğiniz içerik türlerini kaydetmeyerek, gizliliği de artırabilirsiniz.