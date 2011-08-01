Eğer ki bir Apple macOS kullanıcısı iseniz, Apple kimliğiniz de olsa gerek. Apple Kimliği ile otomatik olarak müzik, kişi, fotoğraf ve takvim gibi birçok uygulamaya ulaşmanıza olanak sağlanır. Birçok kişi ise Google'da mac apple kimliğinden çıkış yapma konusunda araştırmalar yapıyor. Bu ise oldukça kolay bir işlem. İlgili işlem için aşağıdaki adımları izleyebilir, Apple kimliğinizden hemen çıkış yapabilirsiniz.

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MAC Apple Kimliğinden Çıkış Yapma Nasıl Olur?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapalım.

2) Açılan penceredeki Apple Kimliği butonuna tıklıyoruz.

3) Ardından sol alt kısımdaki Çıkış Yap... butonuna tıklayalım.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, apple kimliğinden çıkış yapmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Gerekli olması durumunda Apple kimliğinize giriş yapmanız oldukça önemlidir. Ancak çıkış yapmanız gerektiğinde ise, yukarıdaki adımları izleyerek bu yönde aksiyon alabilirsiniz.