Linux Mint ile ilgili içeriklerimize, ara vermeden devam ediyoruz. Linux Mint için geliştirilen binlerce uygulama var. Dolayısı ile bilgisayar performansı için sadece gerekli uygulamaları kurmayı düşünmelisiniz. Buna ek olarak, bu zamana kadar bilgisayarınıza kurulan tüm uygulamaları da görüntüleyebilmeniz mümkündür. Linux Mint yüklü uygulamaları görüntülemek için ilgili adımları, siz değerli ziyaretçilerimiz ile hemen paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Linux Mint Efektleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?

1) Öncelikle menü simgesine tıklıyoruz.

2) Arama kutucuğuna Yazılım Yöneticisi yazalım ve ilgili bölüme giriş yapın.

3) Sağ üstte yer alan menü butonuna tıklıyoruz.

4) Yüklü uygulamaları göster sekmesine tıklayın.

5) Karşınıza, yüklü olan tüm uygulamalar listelenecektir.