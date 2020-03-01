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Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:09 - Tarih: 24 Mart 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?Linux Mint ile ilgili içeriklerimize, ara vermeden devam ediyoruz. Linux Mint için geliştirilen binlerce uygulama var. Dolayısı ile bilgisayar performansı için sadece gerekli uygulamaları kurmayı düşünmelisiniz. Buna ek olarak, bu zamana kadar bilgisayarınıza kurulan tüm uygulamaları da görüntüleyebilmeniz mümkündür. Linux Mint yüklü uygulamaları görüntülemek için ilgili adımları, siz değerli ziyaretçilerimiz ile hemen paylaşıyor olacağız.

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Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?

1) Öncelikle menü simgesine tıklıyoruz.

Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?

2) Arama kutucuğuna Yazılım Yöneticisi yazalım ve ilgili bölüme giriş yapın.

Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?

3) Sağ üstte yer alan menü butonuna tıklıyoruz.

Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?

4) Yüklü uygulamaları göster sekmesine tıklayın.

Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?

5) Karşınıza, yüklü olan tüm uygulamalar listelenecektir.

Linux Mint Yüklü Uygulamalar Nasıl Görüntülenir?

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