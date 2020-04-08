Linux Mint ilk kurulduğu zaman, panel üzerinde bulunan saat bilgisinin yanında herhangi bir şekilde saniye bilgisi yer almaz. Dolayısı ile zamanı daha net anlamak istiyorsanız, saniyeleri de görüntülemek isteyebilirsiniz. Bu işlemi manuel olarak aktive edebiliriz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Linux Mint saat bölümünde saniyeleri göstermek konusunda bilgi edinebilir ve uygulamayı düşünebilirsiniz.

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Linux Mint Saat Bölümünde Saniyeleri de Gösterelim

1) Öncelikle saat bilgisinin üzerine tıklayalım.

2) Tarih ve Zaman Ayarları bağlantısına tıklıyoruz.

3) Saniyeleri göster seçeneğine gelelim.

4) İlgili seçeneği aktif hâle getirebiliriz.