Linux Mint ile Şapkalı Harfler Nasıl Yazılır?

Linux Mint kullanmaya yeni başladı iseniz ve Türkçe konusunda da hassas iseniz, şapkalı harfler kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak Linux işletim sisteminde, Windows'taki gibi şapkalı harfler, aynı şekilde yapılamaz. Daha doğrusu, kısayollar farklıdır. Bu bağlamda, Linux Mint şapkalı harfler yapmak için, öncelikle Alt Gr tuşuna basmanız ve ardından ilgili harfe dokunmanız yeterli olacaktır. Örnek bir kullanım şeklini de hemen aşağıda paylaşıyor olacağız.

Alt Gr + a, ı, o, u (Sonuç: â - î - ô - û)