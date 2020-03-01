Linux Mint'in en sevdiğim özelliği, kişiselleştirme konusunda oldukça fazla seçenek sunması. Yani birçok detay için değiştirme, farklı hâle getirmek mümkündür. Örneğin, pencere düğmelerini Mac gibi sola almak isteyebilirsiniz. Bunun için ise eklenti, uygulama kurmanıza gerek kalmaz. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de pencere görünümünü Mac tarzı bir hâle getirebilirsiniz.

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Linux Mint Pencere Düğmelerini Sola Alma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Menü butonuna tıklıyoruz.

2) Arama kısmına Pencereler yazalım ve ilgili bölüme girelim.

3) Düğmeler adlı açılır menüden Mac tarzı (Sol) seçeneğini seçebiliriz.