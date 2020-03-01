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Linux Mint Pencere Düğmelerini Sola Alma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:04 - Tarih: 24 Mart 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Pencere Düğmelerini Sola Alma Nasıl Yapılır?Linux Mint'in en sevdiğim özelliği, kişiselleştirme konusunda oldukça fazla seçenek sunması. Yani birçok detay için değiştirme, farklı hâle getirmek mümkündür. Örneğin, pencere düğmelerini Mac gibi sola almak isteyebilirsiniz. Bunun için ise eklenti, uygulama kurmanıza gerek kalmaz. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de pencere görünümünü Mac tarzı bir hâle getirebilirsiniz.

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Linux Mint Pencere Düğmelerini Sola Alma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Menü butonuna tıklıyoruz.

Linux Mint Pencere Düğmelerini Sola Alma Nasıl Yapılır?

2) Arama kısmına Pencereler yazalım ve ilgili bölüme girelim.

Linux Mint Pencere Düğmelerini Sola Alma Nasıl Yapılır?

3) Düğmeler adlı açılır menüden Mac tarzı (Sol) seçeneğini seçebiliriz.

Linux Mint Pencere Düğmelerini Sola Alma Nasıl Yapılır?

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