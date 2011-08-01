Linux Mint ile çalışırken panel konusunda birçok değişiklik yapabilmek mümkün kılınmıştır. Ayrıca dilerseniz, paneli gizlemek de mümkündür. Linux Mint panel gizleme işlemi için ise, varsayılan özellikleri kullanmak yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Linux Mint ile çalışma alanınızı daha verimli ve geniş çerçevede kullanabilmek için, panel gizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Linux Mint Panel Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Panelde iken sağ tık yapın ve Panel ayarları sekmesine tıklayın.

2) Panel Görünürlüğü menüsünden, Paneli otomatik gizle'yi seçebiliriz.