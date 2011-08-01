Linux Mint kullanıyorsanız ve mikrofon kullanma ihtiyacınız da yok ise, hem bunun için, hem de güvenlik için, mikrofon sesini kapatmak mümkün kılınmıştır. Yani mikrofon özelliğini devre dışı bırakmanız bu yönde bir problem yaratmayacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Linux Mint mikrofon sesi kapatma işlemini öğrenebilir ve hemen bugün uygulamayı düşünebilirsiniz.

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Linux Mint Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklıyoruz.

2) Arama kutucuğuna Ses yazalım ve ilgili bölüme girelim.

3) Açılan penceredeki Giriş adlı bölüme tıklayalım.

4) İlgili değeri en aşağıya çekerek, mikrofonu tamamen kapatabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, Linux Mint mikrofon sesini kapatmak konusunda bilgi edinmiş olduk. Eğer mikrofonu hiçbir şekilde kullanmıyorsanız, açık durmasının da bir anlamı bulunmuyor. Dolayısı ile güvenli bir şekilde mikrofon kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.