Linux Mint için geliştirilen birçok To Do uygulaması mevcut. Ancak yaptığım yoğun araştırmalar neticesinde denk geldiğim "Agenda" adlı tamamen ücretsiz ve çok hafif bir uygulama ile yapılacaklar listesi oldukça eğlenceli hâl alıyor. Çünkü ilgili uygulama o kadar sade ve kolay bir kullanıma sahip ki, bir yapılacaklar listesi uygulaması olarak, kesinlikle tercih edilmeyi hak ediyor.

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Linux Mint için Yapılacaklar Listesi Uygulaması: Agenda

İlgili uygulamayı, Yazılım Yöneticisi içerisinde "Agenda" yazarak bulabilir ve hemen kurabilirsiniz. Uygulamadan örnek bir görseli ise, hemen aşağıda paylaşıyor olacağız. İhtiyacı olanların mutlaka denemesini öneriyorum.

Linux Mint işletim sistemi ile ilgili olarak bu içeriğimizde sizlerle, yapılacaklar listesi uygulaması olan Agenda'yı paylaşmak istedim. Benzeri ve karmaşık olan uygulamalara göre, oldukça basit olan bu uygulamayı denemeyi düşünebilirsiniz. Sadece işini yapan bir program, kesinlikle.