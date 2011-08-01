Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Linux Mint Bluetooth Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:25 - Tarih: 13 Nisan 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Linux Mint Bluetooth Kapatma Nasıl Yapılır?Linux Mint ilk kurulduğu zaman Bluetooth da aktif olarak gelmektedir. Ancak herhangi bir dosya transferi yapmıyorsanız, güvenlik için Bluetooth kapatmanız tavsiye edilebilmektedir. Linux Mint Bluetooth kapatma işlemi ise oldukça kolay olup, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Aynı adımları izleyerek, gerektiğinde tekrar Bluetooth'u aktive edebilmektesiniz.

AYRICA: Linux Mint Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

Linux Mint Bluetooth Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Ana menü butonuna tıklıyoruz öncelikle.

Linux Mint Bluetooth Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Arama kutucuğuna Bluetooth yazalım ve giriş yapalım.

Linux Mint Bluetooth Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Bluetooth seçeneğini kapalı konuma getirebiliriz.

Linux Mint Bluetooth Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu adımlarla, Linux Mint'te Bluetooth kapatmak nasıl oluyor, öğrenmiş ve akabinde uygulamış olduk. Eğer cihazlar arası dosya alışverişi yapmanız gerekirse, tekrar aynı yönergeler ile Bluetooh'u açmanız yeterli olacaktır.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri