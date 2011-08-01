Linux Mint ilk kurulduğu zaman Bluetooth da aktif olarak gelmektedir. Ancak herhangi bir dosya transferi yapmıyorsanız, güvenlik için Bluetooth kapatmanız tavsiye edilebilmektedir. Linux Mint Bluetooth kapatma işlemi ise oldukça kolay olup, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Aynı adımları izleyerek, gerektiğinde tekrar Bluetooth'u aktive edebilmektesiniz.

AYRICA: Linux Mint Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

Linux Mint Bluetooth Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Ana menü butonuna tıklıyoruz öncelikle.

2) Arama kutucuğuna Bluetooth yazalım ve giriş yapalım.

3) Bluetooth seçeneğini kapalı konuma getirebiliriz.

Bu adımlarla, Linux Mint'te Bluetooth kapatmak nasıl oluyor, öğrenmiş ve akabinde uygulamış olduk. Eğer cihazlar arası dosya alışverişi yapmanız gerekirse, tekrar aynı yönergeler ile Bluetooh'u açmanız yeterli olacaktır.