Linux Mint, diğer dağıtımlara göre oldukça hafif denilebilir. Ancak sürekli uygulama kurmak veya ayarlama yapmak, bir zaman sonra, sistemsel olarak yavaşlığı beraberinde getirebilir. Bu gibi durumlar için, Windows'ta CCleaner var, biliyorsunuz. Linux Mint için ise geliştirilen benzeri bir uygulama olarak BleachBit söz konusu. İlgili uygulama ile, sorunsuz ve güvenli bir şekilde gereksiz dosyaları, önbellek kalıntılarını ve çöp kutusundaki klasörleri v.b. birçok şeyi kaldırma imkânınız var. Aşağıdaki adımlar ile, ilgili uygulamayı bilgisayarınıza kurabilir ve çalıştırabilirsiniz. Türkçe dil desteği olduğu için, kullanırken de, zorluk yaşamayacağınızı öngörüyoruz.

AYRICA: Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

Linux Mint Gereksiz Dosyaları Temizleme Uygulaması: BleachBit

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklıyoruz.

2) Arama kısmına Yazılım Yöneticisi yazalım ve ilgili bölüme giriş yapalım.

3) Sağ taraftaki arama kutucuğuna BleachBit yazalım.

4) İlgili programın üzerine bir kere tıklayalım.

5) Açılan sayfadaki, program bilgisinin yanında yer alan buton ile kurulum yapabilirsiniz. Akabinde çıkan Başlat butonu ile programı çalıştırabilirsiniz.