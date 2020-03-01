Bildiğiniz gibi birçok bilgisayar üzerinde, mouse kullanmak istemeyen kullanıcılar için, dokunmatik bir panel bulunur. Bu panel ile mouse gibi kullanım sağlayabilir, dilediğiniz pencereleri açarak, seçimler yapabilirsiniz. Ancak dokunmatik panel kullanmıyorsanız ve benim gibi çalışırken yanlışlıkla elinizin dokunmatik panele tıklamasını istemiyorsanız, bunu devre dışı bırakmak en mantıklı seçenek olacaktır. Linux Mint dokunmatik paneli kapatmak için ise, ilgili adımlar aşağıda yer almakta olup, dilerseniz uygulamayı düşünebilirsiniz.

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Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklayalım.

2) Arama kutucuğuna, Fare ve Dokunmatik Panel yazdıktan sonra, ilgili bölüme giriş yapalım.

3) Üstte yer alan Dokunmatik Panel bölümüne giriş yapalım.

4) Dokunmatik Paneli etkinleştir adlı seçeneği devre dışı bırakarak, işlemleri tamamlayabiliriz.