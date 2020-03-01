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Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:25 - Tarih: 25 Mart 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?Bildiğiniz gibi birçok bilgisayar üzerinde, mouse kullanmak istemeyen kullanıcılar için, dokunmatik bir panel bulunur. Bu panel ile mouse gibi kullanım sağlayabilir, dilediğiniz pencereleri açarak, seçimler yapabilirsiniz. Ancak dokunmatik panel kullanmıyorsanız ve benim gibi çalışırken yanlışlıkla elinizin dokunmatik panele tıklamasını istemiyorsanız, bunu devre dışı bırakmak en mantıklı seçenek olacaktır. Linux Mint dokunmatik paneli kapatmak için ise, ilgili adımlar aşağıda yer almakta olup, dilerseniz uygulamayı düşünebilirsiniz.

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Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklayalım.

Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Arama kutucuğuna, Fare ve Dokunmatik Panel yazdıktan sonra, ilgili bölüme giriş yapalım.

Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Üstte yer alan Dokunmatik Panel bölümüne giriş yapalım.

Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Dokunmatik Paneli etkinleştir adlı seçeneği devre dışı bırakarak, işlemleri tamamlayabiliriz.

Linux Mint Dokunmatik Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

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