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Linux Mint Ekran Sıcaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:15 - Tarih: 13 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Ekran Sıcaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?Linux Mint ile ilgili bugünkü içeriğimizde, ekran sıcaklığı ayarlamayı öğreniyor olacağız. Bilhassa akşamları bilgisayar ışığı gözünüzü yoruyor olabilir. Bu yüzden, Linux Mint ile default olarak gelen "Redshift" adlı bir uygulama söz konusu. Bu uygulama, otomatik olarak ekran sıcaklığını ayarlar ve akşamları gözünüzün çok yorulmamasını sağlar. Bu bağlamda, Linux Mint ekran sıcaklığı ayarlamak için, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Linux Mint Ekran Sıcaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklayalım.

Linux Mint Ekran Sıcaklığı

2) Arama kutucuğuna "Redshift" yazın ve ilgili uygulama simgesine tıklayın. Biraz bekledikten sonra, ekran sıcaklığı otomatik olarak ayarlanmış olacaktır.

Linux Mint Redshift Uygulaması

Akşamları gözünüz bilgisayar ışığı yüzünden yoruluyor veya ağrıyor ise, mutlaka Linux Mint ekran sıcaklığı ayarlama konusunda paylaştığımız uygulamayı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Faydalı ve bir o kadar da sağlık için gerekli bir uygulama olduğu dile getirilebilmektedir. Deneyebilirsiniz.

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