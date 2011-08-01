Linux Mint ile ilgili bugünkü içeriğimizde, ekran sıcaklığı ayarlamayı öğreniyor olacağız. Bilhassa akşamları bilgisayar ışığı gözünüzü yoruyor olabilir. Bu yüzden, Linux Mint ile default olarak gelen "Redshift" adlı bir uygulama söz konusu. Bu uygulama, otomatik olarak ekran sıcaklığını ayarlar ve akşamları gözünüzün çok yorulmamasını sağlar. Bu bağlamda, Linux Mint ekran sıcaklığı ayarlamak için, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Linux Mint Klasör Sabitleme Nasıl Yapılır?

Linux Mint Ekran Sıcaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklayalım.

2) Arama kutucuğuna "Redshift" yazın ve ilgili uygulama simgesine tıklayın. Biraz bekledikten sonra, ekran sıcaklığı otomatik olarak ayarlanmış olacaktır.

Akşamları gözünüz bilgisayar ışığı yüzünden yoruluyor veya ağrıyor ise, mutlaka Linux Mint ekran sıcaklığı ayarlama konusunda paylaştığımız uygulamayı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Faydalı ve bir o kadar da sağlık için gerekli bir uygulama olduğu dile getirilebilmektedir. Deneyebilirsiniz.