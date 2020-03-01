Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Linux Mint Çöp Kutusunu Panele Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:21 - Tarih: 25 Mart 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Linux Mint Çöp Kutusunu Panele Ekleme Nasıl Yapılır?Linux Mint ile ilgili içeriklerimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer siz de benim gibi masaüstünü temiz tutmak istiyorsanız, bu içeriğimiz sizin için çok faydalı olacaktır. Eğer ki, masaüstünüzde hiçbir dosya veya klasörün yer almamasını tercih ediyorsanız, bir zaman sonra doğal olarak, çöp kutusu gereksinimi doğacaktır. İşte, Linux Mint ile çöp kutusunu panele ekleme bir uygulama ile mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu uygulamayı aktive etmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle sadece panel vasıtası ile çöp kutusunu kontrol edebileceksiniz. Hoşunuza gideceğine inanıyoruz.

AYRICA: Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

Linux Mint Çöp Kutusunu Panele Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle panelde sağ tık yapın ve Uygulamacıklar sekmesine tıklayın.

Linux Mint Çöp Kutusunu Panele Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Çöp adlı uygulamaya tıklayın ve Ekle butonuna tıklayın.

Linux Mint Çöp Kutusunu Panele Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Linux Mint Çöp Kutusunu Panele Ekleme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri