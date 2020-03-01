Linux Mint ile ilgili içeriklerimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer siz de benim gibi masaüstünü temiz tutmak istiyorsanız, bu içeriğimiz sizin için çok faydalı olacaktır. Eğer ki, masaüstünüzde hiçbir dosya veya klasörün yer almamasını tercih ediyorsanız, bir zaman sonra doğal olarak, çöp kutusu gereksinimi doğacaktır. İşte, Linux Mint ile çöp kutusunu panele ekleme bir uygulama ile mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu uygulamayı aktive etmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle sadece panel vasıtası ile çöp kutusunu kontrol edebileceksiniz. Hoşunuza gideceğine inanıyoruz.

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Linux Mint Çöp Kutusunu Panele Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle panelde sağ tık yapın ve Uygulamacıklar sekmesine tıklayın.

2) Çöp adlı uygulamaya tıklayın ve Ekle butonuna tıklayın.

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.