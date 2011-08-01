Let's Enhance ile Fotoğraflarınızın Kalitesini Yükseltin!

İnternet dünyasında aktif olarak rol alırken, sosyal veya iş hayatında çeşitli fotoğraflar üzerinde bazı iyileştirmeler yaptığımız zamanlar oluyor. Hal böyle iken, maksimum verim alabilmek adına gerçekten yararlı olabilecek uygulama arayışı içerisinde olabiliyoruz. Bu içeriğimizde, tam da bu ihtiyaca özel olarak oluşturulmuş Let’s Enhance nedir? sizler için açıklıyor olacağız.

AYRICA: Oxford Üniversitesi En Temel İngilizce Kelime Listeleri (5000 Kelime!)

Eski Google çalışanı Sofiia Shvets ve Vlad Pranskevičius tarafından oluşturulan; fotoğraflar üzerinde iyileştirme, netleştirme, kalite yükseltme, yakınlaştırma, büyütme vb. gibi birçok işlem yapılmasına olanak sağlayan Let’s Enhance, çok yönlü ihtiyaçları karşılayabilmesi ile öne çıkıyor.

Yapay zekâ destekli uygulama, tek tıklamayla görüntü ölçekleyici, keskinleştirici, rötuşlayıcı özellikler içeriyor ve oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyuyor.

Let’s Enhance’nin herhangi bir mobil uygulaması yok ve ilk kez kullananlara özel olarak 10 fotoğraf ücretsiz olarak düzenlenebiliyor. Memnun kalanlar için ise abonelik veya tek seferlik paket alabilmek mümkün.