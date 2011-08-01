Lenovo Tab M10 tablet kullanıyor iseniz ve duvar kağıdı değiştirme nasıl yapılıyor? merak ediyor iseniz, bu yazımızda Lenovo Tab M10 duvar kağıdı değiştirme ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız. Dilerseniz tabletinizde, cihaza ait varsayılan duvar kağıtlarını kullanabilir, dilerseniz de, kendi fotoğraflarınızı duvar kağıdı ya da kilit ekran resmi olarak olarak ayarlayabilirsiniz. Peki, nasıl?

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Lenovo Tab M10 Tablet Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak, tabletimizin " Ayarlar " menüsüne giriş yapalım.

" menüsüne giriş yapalım. Devam edelim ve sol listeden, “Ekran” kategorisini seçelim.

Bu kısımda, “Duvar Kağıdı” yazan bölümü açalım.