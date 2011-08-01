Yeni bir tablet aldığınızda, elbette özelliklerini araştırarak ilgili bir modeli tercih ediyor olabilirsiniz, almış olduğunuz tablet ile ilgili önemli ayrıntıları cihaz üzerinde de kontrol etmek istiyor iseniz, bu yazımızda Lenovo Tab M10 tablet özellikleri öğrenme nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

Özellikle internet üzerinden araştırma yaptığınızda, almak istediğiniz elektronik aletlerin gerçekten de belirtilen özelliklere sahip olup olmadığını kontrol etmek gerekebilir. Peki, tablet cihazınızla ilgili özelliklere nasıl ulaşabilirsiniz?

Lenovo Tab M10 Tablet Özellikleri Öğrenme Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak, kullanıcı memnuniyeti yüksek bir model olan, Lenovo Tab M10 tablet ile ilgili özelliklere erişebilmek için, tabletin " Ayarlar " ögesine giriş yapalım.

" ögesine giriş yapalım. Devam edelim ve sol menüyü takip ederek, en aşağıdan, “Sistem” kategorisini seçelim.

Sistem ekranı ile birlikte açılan, hemen sağ tarafta, “Tablet hakkında” bölümünü tercih edelim.