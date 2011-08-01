Ünlü YouTuber Andy Popescu'nun kanalında denk geldiğim ve oldukça beğendiğim bir videoyu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Engelli bir birey, Andy Popescu'nun arabasında iken, hayat hikâyesini anlatmaya başlar. Engelli olmanın zorluklarından, hayat şartlarından ve kendini geliştirme konusundaki azmini dile getirir bu değerli arkadaşımız. Bu esnada ise çocukken, engelinden ötürü, sevdiği insan tarafından, fiziksel olarak beğenilmediği için yaşadığı hüznünü de dile getirir. Kendisinin en büyük tutkusu ise otomobiller olduğu için, Andy Popescu'nun Lamborghini markalı arabasında gezmek onu çok mutlu eder.

AYRICA: Special Books by Special Kids (Farkındalık Kanalı)

Lamborghini'deki Küçük Dev (Farkındalık Videosu)

Söylemek istediğim en önemli şey ise, engelli bireylere karşı saygılı ve eşit davranmamız gerektiğidir. Ne olursa olsun, engelli insanların büyük bir yüreğe sahip olduğunu ve daima empati yapmamız gerektiğini hatırlatan bir video oldu benim için. Altyazıyı açarak aşağıdaki videoyu Türkçe bir şekilde izleyebilirsiniz. Umarım herkes bu videodan bir ders çıkarabilir kendisi için.