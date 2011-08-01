İngilizce öğrenmek birçok insanın hayâlidir. Ancak, kolay ingilizce öğrenmek insanların daha da çok ilgisini çekiyor. Bilhassa zaman darlığından şikâyetçi olan insanlar, daha hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmeyi tercih ediyorlar. Peki, bu yönde neler yapılabilir? Yani İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırmak, daha eğlenceli bir hâle getirmek mümkün müdür? Elbette, bu kesin bir gerçek. Kolay bir şekilde İngilizce öğrenmek istiyorsanız, sizlerle dört pratik tavsiye paylaşmak istiyoruz. Böylelikle, ana dilinize ek olarak, İngilizce de öğrenmek için, sizlere faydalı olacaktır.

AYRICA: Hızlı ve Kalıcı Öğrenmenin 5 Kolay Tekniğini Öğrenin!

Kolay İngilizce Öğrenmek için 4 Pratik Aktivite

1. Yabancı Dizi ve Film Takip Etmek: İngilizce öğrenme yolunda belki de en önemli adımlardan biri, bu olabilir. Çünkü insanlar sevdikleri filmleri, dizileri takip ederken aslında kelimelere daha çok dikkat ediyorlar. Bu yüzden, siz de altyazılı film veya dizi izleyerek, dil öğrenimi konusunda bu eğlenceli aktiviteyi düzenli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Merak etmeyin, sıkılmayacaksınız.

2. Düzenli Kitap Okumak: Elbette İngilizce kitapları okuyarak, direkt anlamak mümkün değil. Bu yüzden, basitleştirilmiş kitaplar okuyarak, kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. Bu şekilde, hem daha rahat bir okuma süreci olur, hem de bu durum dil öğrenme konusunda size yardımcı olacaktır.

3. Yüz Yüze Konuşmak: Gerçekçi olmak gerekir ise, birçok insan biraz bile İngilizce bilse, konuşmayı tercih etmez. Sebebi ise, aksan farklılığından kaynaklanır. Ancak yabancı insanlar bunu önemsemez ve Türkçe öğrenirken, konuşmaya da çalışırlar. Bu yüzden siz de, İngilizce öğrenirken yüz yüze konuşmaya önem verebilir ve pratik yaparak da yabancı dilinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz.

4. Uygulama Kullanmak: Google Translate elbette çok gelişti ancak dilerseniz ücretli, ücretsiz birçok sözlük uygulaması daha mevcut. İlgili uygulamaların mobil cihazlar için geliştirilen sürümleri de var. Böylelikle dil öğrenirken, takıldığınız noktalarda sözlük uygulamasından yardım alabilir ve bu şekilde daha hızlı ve kolay yabancı dil öğrenme konusunda kendinize yardımcı olabilirsiniz.

İngilizce öğrenmek kim istemez ki zaten? Bu yolda, elbette zorluklar da yaşayabilirsiniz. Ancak yukarıda sizler için sıraladığımız pratik ve eğlenceli aktiviteler ile, hızlı ingilizce öğrenme konusunda kendinize oldukça fayda sağlayabilirsiniz. Bu arada, sizin İngilizce öğrenme konusunda farklı yollarınız mevcut ise, aşağıdaki yorum bölümü ile, merak edenler ile de paylaşabilirsiniz.