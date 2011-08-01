Yapmak istediğimiz şeyler için, onaylanma ihtiyacı duyduğumuz zamanlar olabilir. Ancak insanların onayına göre hareket etmek, onların düşüncelerine de göre hareket etmemiz gerektiği yanılgısına düşmemizi beraberinde getirebilir. Bu yüzden, her zaman, başkalarının düşüncelerinin sonuçları ile yaşamamız gerekmediğini kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bu dünyadaki değişimlerin, bizden çok daha zeki olmayan insanlar tarafından yapıldığından emin olmamız gerekiyor. Yani değişimi, biz de gerçekleştirebiliriz. Değişimin kendisi biz olabiliriz. Arzuladığımız değişimi, kesinlikle biz de gerçekleştirebiliriz.

AYRICA: Başarmak Yürek İster! (Güçlü Motivasyon Konuşması)

Kendine Sormalısın: Kimsin Sen? (Motivasyon Videosu)

Çocuk yaşlarımızda iken, elini tutmak isteriz büyüklerimizin ancak bizi yarı yolda bırakma ihtimâli olan insanlara ait yorumların, aklımızı bulandırmasına ise izin vermemeliyiz. Ne olursa olsun, kendimize "kimsin sen," sorusunu sorabilmeliyiz ayna karşısında iken. Buna cesaret edebilmeliyiz.

Hak ettiğimize inandığımız şeyler için, sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini kendimize söylemeliyiz. Kendinizi geri çekmeyin, açıklama asla getirmeyin. Hatta işiniz hakkında konuşmayın bile. Bırakın, zamanı gelince yaptıklarınız, başarınız ve emek verdiğiniz, ter döktüğünüz işler, sizin yerinize konuşsun. Zamana inanın, bırakın bugün onların olsun. Ama uğrunda ter döktüğünüz gelecek sizin olduğunda, işte o zaman, her şey gerçekten bambaşka olacak. Kendinizden ise asla şüphe duymayın. Asla!